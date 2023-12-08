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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Kaesong'daki fabrikaları izinsiz kullandığını iddia etti

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Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü, Kaesong'daki ortak sanayi tesisindeki 30 fabrikanın Kuzey Kore tarafından izinsiz kullanıldığını iddia etti. Güney Kore'nin mülkiyet haklarının ihlal edildiği belirtildi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, sınır kenti Kaesong'da ülkelerine ait kapalı ortak sanayi tesisindeki 30 fabrikanın Kuzey Kore tarafından izinsiz kullandığını iddia etti.

Yonhap'ın haberine göre, Bakanlık Sözcüsü Koo, yaptığı basın açıklamasında, Kaesong'daki kapalı ortak sanayi tesisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Koo, Kaesong Sanayi Kompleksi'nde ülkesine ait 30 fabrikanın Kuzey Kore tarafından izinsiz kullanıldığını iddia etti.

Pyongyang yönetimine defaatle yapılan çağrı ve uyarılara rağmen Güney Koreli firmaların sanayi tesisindeki ekipmanlarının izinsiz kullanıldığını savunan Koo, Güney'in mülkiyet haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

Ayrıca, Pyongyang yönetiminin 2020'de havaya uçurduğu irtibat bürosunda enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğünü anlatan Koo, mülkiyet haklarını ihlal eden bu eylemlerin derhal durdurması çağrısında bulundu.

Koo, Kuzey Kore'nin yasa dışı eylemlerinin aynı zamanda Güney ile Kuzey arasındaki anlaşmaların açık ihlali anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Birleşme Bakanlığı, mayıs ayında Kuzey Kore'nin ortak sanayi tesisindeki Güney Korelilere ait 10 fabrikayı izinsiz kullandığını öne sürmüştü.

Voice of America, 20 Nisan'daki uydu görüntülerinin, Kaesong Sanayi Kompleksi'ndeki 21 binanın kullanımda olduğuna işaret ettiğini bildirmişti.

Koreler arası uzlaşı sürecinin sembolü tesis 2004'te kurulmuş ve Kuzey Kore'nin nükleer programına ve uzun menzilli füze denemelerine karşılık 2016'nın şubat ayında kapatılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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