Güney Kore, Kuzey Kore'nin ekonomik ve sosyal durumuna ilişkin ilk kez rapor yayımlayacak

Güney Kore tarihinde ilk kez Kuzey Kore halkının yaşamlarını daha iyi anlamak amacıyla ülkenin sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin rapor yayımlanacağı bildirildi.

Güney Kore tarihinde ilk kez Kuzey Kore halkının yaşamlarını daha iyi anlamak amacıyla ülkenin sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin rapor yayımlanacağı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, raporun, Kuzey Kore'nin sosyal ve demografik unsurlarına ilişkin istatistiksel analizler içereceği belirtildi.

Raporda, Güney Kore'ye gelen Kuzey Koreli sığınmacıların ifadelerinden yola çıkılarak ülkenin sosyal ve ekonomik durumundaki değişimlere yer verileceği ifade edildi.

Hükümetin, raporun İngilizce tercümesini de yayımlamayı planladığı kaydedildi.

Güney Kore hükümetinin, 2010'dan bu yana ülkeye giren yaklaşık 6 bin Kuzey Koreli sığınmacıdan, Kuzey'in ekonomik ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi topladığı belirtiliyor.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Mart 2023'te de Kuzey Kore'nin kamuya açık infaz ve işkence gibi yöntemlerle insan haklarını ihlal etmesine ilişkin 450 sayfalık rapor yayımlamıştı.