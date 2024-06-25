Güney Kore, Kuzey Kore'nin Çöp Balonlarına Karşı Mücadeleye Devam Ediyor

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin, içerisinde çöp bulunan balonları arka arkaya göndermeye devam ettiğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore yüzlerce çöp balonunu göndermenin hemen ardından yeniden aynı eylemde bulundu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığınca (JCS) yapılan açıklamada, yeni gönderilen çöple dolu balonların sayısının henüz bilinmediği, Kuzey'den ülkedeki Gyeonggi kentine doğru havalandığı aktarıldı.

Açıklamada, halktan, düşen balonlara dokunmamaları ve orduya haber vermeleri istendi.

350 çöp balonu gönderildi

Bu arada, JCS, daha önceki saatlerde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin içerisinde çöp bulunan yaklaşık 350 balon gönderdiğini bildirmişti.

Açıklamada, Kuzey'in girişimlerine mukabil hoparlörlerle propaganda yayınları yapmaya hazır olunduğu ve bu tür bir psikolojik savaşın uygulanmasının Kuzey Kore'nin eylemlerine bağlı olacağı uyarısında bulunulmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, cuma günü yaptığı açıklamada, Güney'in propagandalarına karşı daha fazla çöple dolu balon gönderecekleri uyarısı yapmıştı.

Kuzey tarafının, 28 Mayıs'tan bu yana Güney'e 2 bini aşkın çöp balonu gönderdiği belirtiliyor.