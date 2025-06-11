Güney Kore, Kuzey Kore ile Sınırdaki Propaganda Yayınlarını Durdurdu

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Güney Kore, yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un barış ve güveni amaçlayan politikaları çerçevesinde Kuzey Kore ile sınır bölgesindeki hoparlör propaganda yayınlarına son verdi.

SEUL, 11 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore, Kuzey Kore ile olan sınır bölgesinde hoparlörlerle yaptığı propaganda yayınlarına son verdi.

Savunma Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada bu kararın, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un, Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerde güveni ve Kore Yarımadası'nda barışı yeniden tesis yönündeki kararlılığı çerçevesinde alınan bir önlem olduğunu belirtildi.

Medyada yer alan haberlere göre hoparlörle yapılan Kuzey Kore karşıtı propaganda yayınları çarşamba günü öğleden sonra itibarıyla durduruldu.

4 Haziran'da göreve başlayan Lee, seçim kampanyası sırasında hoparlör yayınlarını durdurma sözü vermişti. Söz konusu yayınlar, Kuzey Kore'nin gönderdiği çöp ve gübre dolu balonlara misilleme olarak geçen yıl haziran ayında yeniden başlatılmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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