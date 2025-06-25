Güney Kore, Kuzey Kore ile İnsani Yardım Alışverişini Yeniden Başlatıyor

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Güney Kore hükümeti, insani yardım maksatlı iletişim ve işbirliği çabalarını artırmak amacıyla Kuzey Kore ile sivil toplum kuruluşlarının temasa geçmesine izin verdi. Bu adım, iki ülke arasında gerilimin azaltılması ve barış ortamının sağlanması hedefleniyor.

Güney Kore hükümeti, Koreler arası insani yardım alışverişini yeniden başlatmak amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarının Pyongyang yönetimi ile temasa geçmesine izin verildiğini duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol yönetimi sırasında fiilen askıya alınan insani yardım alışverişi için iki sivil toplum kuruluşunun Kuzey Kore ile temas kurma önerisini onayladı.

Bakanlık yetkilileri, "sivil düzeyde iletişim ve işbirliğinin yeniden tesis edilmesi yoluyla barışçıl atmosferin teşvik edilmesi" çabaları kapsamında diğer gruplardan gelen benzer taleplerin de gözden geçirileceğini aktardı.

Yoon yönetimi, 2023'te, iki ülke arasında artan gerilimin ardından sivil düzeyde Koreler arası insani yardım alışverişini askıya almıştı.

Güney Kore Devlet Başkanlığını 4 Haziran'da üstlenen Lee Jae-myung ise göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı inşa etmek için Kuzey (Kore) ile iletişim kanalları açacak, diyalog ve işbirliği arayışında olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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