Güney Kore, Kuzey'in yeni nükleer füze denemesi yapma hazırlığında olduğunu ileri sürdü

Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer füze denemesi yapmak için tüm hazırlıklarını tamamladığını ve her an yeni bir füze denemesi yapabileceğini iddia etti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer füze denemesi yapmak için tüm hazırlıklarını tamamladığını ve her an yeni bir füze denemesi yapabileceğini iddia etti.

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Meclisin Savunma Komitesini bilgilendiren Savunma Bakanı Lee Jong-sup, Güney Kore'nin, Kuzey'in gelişen nükleer ve füze tehditlerine karşı caydırıcılığını güçlendirdiğini kaydetti.

Lee, "Kuzey Kore'nin nükleer füze denemesi için hazırlıklarını çoktan tamamladığını ve her an deneme yapmaya hazır" olduğunu belirtti.

Komiteye, Kuzey Kore'nin fotoğraflarını yayınladığı "Hwasan-31" adlı taktik nükleer savaş başlığı ve nükleer kapasiteye sahip "radyoaktif tsunami" oluşturabilecek su altı dronu hakkında da bilgi veren Lee, Güney Kore'nin, Kuzey'in olası denemelerine ABD ile müdahale edeceklerini söyledi.

Lee, ordunun olası füze denemesine karşı Kuzey Kore'nin Punggye-ri deneme sahasını izlediğini ifade etti.

Ayrıca, Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kim Gunn ve ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, başkent Seul'de bir araya geldi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kore Yarımadası'nda yaşanan son güvenlik sorunlarını konuşan ikili, Kuzey Kore'yi nükleer silah geliştirme çabalarından caydırmaya devam etme konusunda anlaştı.

Kim ve Sung, "güçlü bir Güney Kore-ABD savunma işbirliğiyle, Kuzey'den gelen herhangi provokasyona sert şekilde yanıt vermeyi" kabul etti.

Son dönemde füze denemelerini artıran Kuzey Kore, nükleer saldırı simülasyonu yapmıştı

Kuzey Kore, 22 Mart'ta nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu. Tatbikatın 3 bölümden oluştuğu, bunların nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olduğu belirtilmişti.

Güney Kore ve Japonya, 19 Mart'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Deneme, Güney Kore ile ABD ordularının 14 Mart'ta başlattığı ve 23 Mart'ta sona eren "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı sırasında yapılmıştı.

2022'de Kuzey Kore, BM, ABD, AB ve komşu ülkelerden gelen bir dizi yaptırıma karşın 90'dan fazla kıtalar arası balistik füze fırlatarak bir yılda ateşlediği en yüksek füze sayısına ulaşmıştı.