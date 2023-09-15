Güney Kore, Kuzey'in tehditlerine karşı ABD ve Japonya ile iş birliklerini güçlendirecek

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin artan tehditlerine karşı ABD ve Japonya ile üçlü güvenlik iş birliklerini güçlendireceklerini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin artan tehditlerine karşı ABD ve Japonya ile üçlü güvenlik iş birliklerini güçlendireceklerini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, 1950-53 Kore Savaşı'nda ABD ve Güney Kore tarafından yapılan İnçon Çıkarması'nın 73'üncü yıl dönümünde çıkarmamın yapıldığı başkent Seul'ün batısındaki liman kenti İnçon'da düzenlenen törende konuştu.

Yoon, Kore Savaşı'nı bitiren muharebelerin başlangıcı olarak bilinen "İnçon Çıkarması'ndaki ruhu" devam ettirme vurgusu yaparak, Kuzey'in tehditlerine karşı ABD ve Japonya ile üçlü güvenlik iş birliklerini güçlendireceklerini kaydetti.

Savaşın ardından yaklaşık 70 yıl boyunca özgürlük ve barışı koruduklarını belirten Yoon, Pyongyang'ın nükleer ve füze tehditlerine işaret ederek, "son dönemlerde yeni bir meydan okumayla karşı karşıya kaldıklarını" ileri sürdü.

Yoon, "Komünist güçlerin liberal demokrasilere yönelik tehditleri"ne karşı kararlılıkla duracakları mesajını vererek, barış ve demokrasinin korunmasının güçlü savunmaya dayandığını belirtti.

Devlet Başkanı Yoon, İnçon Çıkarması için anma töreni düzenleyen ilk Güney Kore lideri oldu.

Öte yandan, törene, 1300 askerin yanı sıra çıkartmada yer almış ABD ve Kanadalı askerler de yer aldı.