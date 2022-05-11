Güney Kore, Kuzey'in 'doğrudan' provokasyonlarına sert karşılık verecek

Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğrudan bir provokasyonu söz konusu olduğunda "derhal ve sert" karşılık verileceğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, yeni Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, video konferans yoluyla ilk kez üst düzey askeri yetkililerle görüştü.

Lee, görüşmede, Kuzey Kore'nin "doğrudan" provokasyon başlatması halinde savunmaya geçerek "derhal ve sert" karşılık verilmesini istedi.

Kuzey'in olası "taktik" provokasyonlarına sert tepki verileceği konusunda da uyarısını yineleyen Lee, ABD ile askeri ittifakını güçlendireceği konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Lee, dost ülkelerle savunma iş birliğini artıracağını vurguladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "Her yönden gelebilecek güvenlik tehditlerine proaktif bir biçimde karşılık vermek için kara, deniz ve hava olmak üzere, tüm alanlarda güçlü savunma tavrını sürdürmek zorundayız." ifadesi kullanıldı.