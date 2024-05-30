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Güney Kore, Kuzey'in Balon Göndermesini Kınadı

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Güney Kore, Kuzey'in içinde çöp olan 150'den fazla balonu göndermesini ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un bu olayı ifade özgürlüğü olarak nitelendirmesini kınadı.

Güney Kore, Kuzey'in içinde çöp olan 150'den fazla balonu göndermesini ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un bu olayı ifade özgürlüğü olarak nitelendirmesini kınadı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, Kim Yo-jong'un balonların gönderilmesini "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirilmesinin "çelişkili" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin ifade özgürlüğünden bahsetmesinin "saç

ma olduğu" öne sürülerek Kuzey Kore vatandaşlarının ifade özgürlüğü hakkının Pyongyang tarafından "baltalandığı" kaydedildi.

Kim Yo-jong'un konuya dair açıklamasının kınandığı açıklamada, "Kuzey Kore, halkının dışarıdaki bilgilere serbestçe erişmesine ve kendi kaderini tayin hakkından yararlanmasına izin vermenin daha acil bir görev olduğunun farkına varmalıdır." ifadesi yer aldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk da basına yaptığı açıklamada, "Pislik ve çöp yayma gibi uygarlık dışı ve mantıksız bir eylemin özgürlüğün bir ifadesi olduğu iddiası, dikkate alınmaya değmeyecek kadar saçma bir argümandır." dedi.

Lim, Güney Kore vatandaşlarının "güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp aynı zamanda Kuzey Kore sakinleri için bir utanç kaynağı olan alçakça eylemleri" durdurması için Kuzey'i uyardı.

Güney Kore dün, Kuzey'in sınırdan içinde çöp bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirmişti.

Kim Yo-jong, olaya ilişkin açıklamasında, Güney Kore'deki aktivist grupların Kuzey'e propaganda balonları göndermesini hatırlatarak "İfade özgürlüğü ve uluslararası hukuk balonların uçtuğu yöne göre mi tanımlanıyor?" eleştirisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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