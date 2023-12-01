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Güney Kore, kuşların çarpması sonucu hasar alan F-35A savaş uçağını emekliye ayırıyor

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Güney Kore Hava Kuvvetleri, kuşların çarpması sonucu hasar alan F-35A tipi savaş uçağını emekliye ayıracağını duyurdu. Yapılan analizde uçağın 300 bileşeninin hasar aldığı belirlendi. Onarım maliyetinin yenisini satın almaktan daha yüksek olduğu belirtilirken, uçağın mekanik eğitimde kullanılma potansiyeli değerlendirilecek.

Güney Kore, kuşların çarpması sonucu hasar alan F-35A tipi savaş uçağını emekliye ayıracağını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Ocak 2022'de kuşların çarptığı F-35A'nın üzerinde yapılan analizin uçağın gövde, yapı, motor ve navigasyon sistemi dahil 300 bileşeninin hasar aldığını gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, Hava Kuvvetlerine bağlı inceleme komitesinin, onarım için gereken yüksek maliyet, süre ve diğer güvenlik endişelerini göz önünde bulundurarak uçağı emekliye ayırmaya karar verdiği belirtildi.

Halihazırda envanterde bulunan 40 F-35A'dan biri olan söz konusu savaş uçağının onarım maliyetinin, yenisini satın almaktan daha yüksek olduğuna işaret edilen açıklamada, Hava Kuvvetlerinin, emekliye ayıracağı uçağı mekanik eğitiminde kullanılma potansiyeli dahil, çeşitli şekillerde değerlendireceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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