Güney Kore, Kurtarılan 6 Kuzey Koreli Balıkçıyı Ülkelerine İade Etti

Güney Kore, mart ve mayısta ülke sularına sürüklenmeleri sonrası kurtarılan toplam 6 Kuzey Koreli balıkçının ülkelerine iade edildiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından bir yetkili, ülke sularına sürüklenmelerinin ardından kurtarılan 6 Kuzey Koreli balıkçının iadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Balıkçılardan 2'sinin martta, 4'ünün mayısta kurtarıldığı bilgisini paylaşan yetkili, Kuzey Korelilerin Doğu Denizi'ndeki deniz sınırından ülkelerine geri gönderildiğini belirtti.

Bakanlık yetkilisi, "İki ülke arasında yakın temas ve iletişim olsaydı, geri gönderme işlemi çok daha sorunsuz ve hızlı şekilde gerçekleştirilebilirdi." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin bu konuyla ilgili yanıt vermemesi nedeniyle kara yoluyla geri dönüşün gerginliği tetikleyebileceğini vurgulayan yetkili, bu durumdan dolayı balıkçıkların deniz yoluyla iade edildiğini kaydetti.

Yetkili, hükümetin, Kuzey Korelilerin geri gönderilmeden önce defalarca eve dönme isteklerini dile getirdiklerini teyit ettiğini aktardı.