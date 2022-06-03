Güney Kore, Kovid-19 aşısı olmayan ziyaretçiler için karantinayı kaldıracak - Haberler

Güney Kore, Kovid-19 aşısı olmayan ziyaretçiler için karantinayı kaldıracak Güney Kore, Kovid-19'a karşı aşı yaptırmayan yabancı turistler için karantinayı kaldıracağını bildirdi. Güney Kore, Kovid-19'a karşı aşı yaptırmayan yabancı turistler için karantinayı kaldıracağını bildirdi. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı yaptırmamış kişilere uygulanan 7 günlük zorunlu karantinanın kaldırılacağını belirtti. Han, ziyaretçilerin seyahat öncesinde ve Güney Kore'ye vardığında PCR testi zorunluluğunun sürdürüleceğini ifade etti. Incheon Uluslararası Havalimanı'ndaki kısıtlamaların da 8 Haziran'da kaldırılacağı, uçuşların talep doğrultusunda düzenleneceği bilgisi paylaşıldı. AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel Güney Kore Güncel Haberler

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