Güney Kore, Kovid-19 aşısı olmayan ziyaretçiler için karantinayı kaldıracak - Haberler

Güney Kore, Kovid-19 aşısı olmayan ziyaretçiler için karantinayı kaldıracak
AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Güney Kore, Kovid-19'a karşı aşı yaptırmayan yabancı turistler için karantinayı kaldıracağını bildirdi.
Güney Kore, Kovid-19'a karşı aşı yaptırmayan yabancı turistler için karantinayı kaldıracağını bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı yaptırmamış kişilere uygulanan 7 günlük zorunlu karantinanın kaldırılacağını belirtti.
Han, ziyaretçilerin seyahat öncesinde ve Güney Kore'ye vardığında PCR testi zorunluluğunun sürdürüleceğini ifade etti.
Incheon Uluslararası Havalimanı'ndaki kısıtlamaların da 8 Haziran'da kaldırılacağı, uçuşların talep doğrultusunda düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel