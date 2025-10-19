Haberler

Güney Kore, Kamboçya'daki Su Projesini Suç Artışı Nedeniyle Askıya Aldı

Güney Kore, Kamboçya'da vatandaşlarını hedef alan suçların artması üzerine, BM destekli su yönetimi projesini askıya aldığını duyurdu. Proje, iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı savunmasız bölgelerdeki toplulukların direncini artırmayı hedefliyordu.

Güney Kore, Kamboçya'da Güney Kore vatandaşlarını hedef alan suçlardaki artışın ardından, bu ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) destekli su yönetimi projesini askıya aldıklarını duyurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'nin devlet destekli Bilim ve Teknoloji Politikası Enstitüsünden, BM Kalkınma Programı (UNDP) ile ortak yürütülen ve Kamboçya, Tayland, Vietnam ve Laos'taki iklim değişikliği ile doğal afetlere karşı savunmasız bölgelerde yaşayan toplulukların direncini artırmayı amaçlayan su yönetimi projesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kamboçya'da Güney Kore vatandaşlarını hedef alan suçların artmasının ardından, bu ülkedeki yenilenebilir enerjiye dayalı su temini ve yönetim modeli oluşturmak üzere yürütülen projenin askıya alındığı ifade edildi.

Projenin Kamboçya makamlarına devredilmesi için planlanan törenin ertelendiği belirtilen açıklamada, projelerin diğer ülkelerde yürütülmeye devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Temmuzda fuara katılmak üzere Kamboçya'ya giden Güney Koreli öğrencinin, bir hafta sonra ailesinin arandığı, başının belaya girdiği söylenerek fidye istendiği ve iki hafta sonra ölü bulunduğu kaydedilmişti.

Güney Kore, Kamboçya'da öldürülen Güney Koreli öğrencinin ölümünün, ülkedeki dolandırıcılık merkezlerinde gördüğü işkenceyle ilişkili olduğu iddiaları üzerine harekete geçmiş, konuya ilişkin acil önlem alınmasını istemişti. Olayın ardından iki ülke, çevrim içi dolandırıcılık suçlarına karşı işbirliğini artırma konusunda anlaştıklarını bildirmişti.

Kamboçya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 64 Güney Korelinin ülkelerine döndüğü ve çoğunun soruşturmaya tabi tutulacağı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
