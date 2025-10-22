Güney Kore, Kamboçya'da Yasa Dışı Dolandırıcılıkla Mücadele Ediyor

Güney Kore, Kamboçya'da 1000 ila 2 bin Güney Kore vatandaşının yasa dışı çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerinde yer aldığına dair ciddi bulgular olduğunu bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) parlamento üyelerine yaptığı bilgilendirmede konuya ilişkin son bulguları sundu.

NIS, yaklaşık 1000 ila 2 bin vatandaşın çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerinde yer aldığına ilişkin bulguları olduğunu belirtti.

Ayrıca bu tür dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olarak haziran ve temmuz arasında 3 bin 75 kişinin Kamboçya polisi tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Son dönemde Kamboçya'da sahte iş ilanları aracılığıyla Güney Korelilerin tuzağa düşürüldüğü, kaçırıldığı ve zorla çalıştırıldığına dair vakaların arttığı ifade ediliyor.

Kamboçya-Güney Kore arasında dolandırıcılığa karşı işbirliği

Temmuzda fuara katılmak üzere Kamboçya'ya giden Güney Koreli öğrenci ortadan kaybolmuş, ailesi bir hafta sonra arandıklarını, çocuklarının başının belaya girdiğini ve kendilerinden fidye istendiğini belirtmişti.

Söz konusu öğrenci iki hafta sonra ölü bulunmuştu.

Güney Kore hükümeti de öğrencinin ölümünün, ülkedeki dolandırıcılar tarafından gördüğü işkenceyle ilişkili olduğu iddiaları üzerine harekete geçmiş, konuya ilişkin acil önlem alınmasını istemişti.

Olayın ardından iki ülke, çevrim içi dolandırıcılık suçlarına karşı işbirliğini artırma konusunda anlaştıklarını bildirmişti.