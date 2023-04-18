Güney Kore, Kaesong Sanayi Kompleksi'ni izinsiz işlettiği gerekçesiyle Kuzey'i uyardı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınır kenti Kaesong'da şu anda kapalı olan ortak sanayi kompleksini izinsiz olarak işletmesi nedeniyle Pyongyang'ı yeniden uyardı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınır kenti Kaesong'da şu anda kapalı olan ortak sanayi kompleksini izinsiz olarak işletmesi nedeniyle Pyongyang'ı yeniden uyardı.

???????Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey ve Güney'in ortak yönetimindeki sanayi parkı Kaesong Sanayi Kompleksi'nde yaklaşık 30 fabrikanın izinsiz olarak yeniden faaliyete geçtiğine dair basında çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.

Bir bakanlık yetkilisi, adının açıklanmaması kaydıyla gazetecilere verdiği demeçte, komplekse geçmişe kıyasla daha fazla Kuzey Koreli işçinin gidip geldiğini belirtti.

Seul hükümetinin, Pyongyang'ın Güney Koreli şirketlerin mülkiyet haklarını ihlal etmesine karşı yasal işlemleri gözden geçirdiğini aktaran yetkili, "Zaman alsa dahi hükümet, Kuzey'i (hukuksuz) eyleminden sorumlu tutacak ve gerekli tazminatı talep edecek." dedi.

Son dönemde Kuzey'in sanayi kompleksini yetkisiz olarak işlettiğine dair işaretler gelmeye devam ediyor.

Kuzey ile Güney Kore arasında 2004'te kurulan sanayi parkının faaliyetleri 2016'da askıya alınmıştı.