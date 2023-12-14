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Güney Kore, KADIZ'a giren Çin ve Rus uçaklarına savaş uçakları gönderdi

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Güney Kore, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) 2 Çin ve 4 Rus uçağının girdiğini ve bölgeye savaş uçakları gönderdiklerini duyurdu. Uçakların ülkenin hava sahasını ihlal etmediği belirtilirken, Güney Kore'nin önlem amaçlı bölgeye savaş uçakları sevk ettiği bildirildi.

Güney Kore, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) 2 Çin ve 4 Rus uçağının girdiğini ve bölgeye savaş uçakları gönderdiklerini duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde 2 Çin ve 4 Rus uçağının Ulleung Adası'nın kuzeyinde KADIZ'a girdiğinin belirlendiği belirtildi.

Uçakların ülkenin hava sahasını ihlal etmediği bilgisine yer verilen açıklamada, Güney Kore'nin önlem amaçlı bölgeye savaş uçakları sevk ettiği bildirildi.

ADIZ

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ) genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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