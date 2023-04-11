Güney Kore, Japonya'nın tartışmalı adalarda yeniden hak iddiasını 'şiddetle' protesto etti

Güney Kore, Japonya'nın yıllık dış politika raporunda tartışmalı Dokdo/Takeşima adaları üzerinde yeniden hak iddiasında bulunmasını "şiddetle" protesto etti.

Yonhap'ın haberine göre, Japonya'nın her yıl güncellenen ve ülkenin dış politikasının ana hatları hakkında bilgilendiren Dışişleri Bakanlığının "Diplomatik Bluebook 2023" raporu yayımlandı.

Raporda, Güney Kore'nin tartışmalı adalarda herhangi bir yasal dayanağı olmadan bölgede "yasa dışı işgalini" sürdürdüğü kaydedildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, "Tarihsel, coğrafi ve uluslararası hukuka göre egemen bölgemiz olan Dokdo üzerinde Japonya'nın yinelediği 'haksız egemenlik' iddialarını şiddetle protesto ettiklerini" söyledi.

Lim, Japonya'nın bu tür iddiaları tekrarlamasının Seul ve Tokyo arasında geleceğe yönelik bir ilişkinin inşasına katkıda bulunmadığını "açıkça kabul etmesi" gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Seul Büyükelçi Yardımcısı Kumagai Naoki'yi bakanlığa çağırarak konuya ilişkin protestolarını iletti.

Adacıkların toplam alanı 0,2 kilometrekare

Japonya, 22 Şubat'ta, tartışmalı Dokdo/Takeşima adalarının "kendi toprak parçası" olduğu tezlerini pekiştirmek üzere düzenlenen törende "kararlı diplomasi" mesajı vermişti.

Kabine Ofisi Üyesi ve Parlamenter Bakan Yardımcısı Nakano Hideyuki, törende "Güney Kore'nin zor kullanarak başlattığı Takeşima'nın işgali temelsiz ve yasa dışıdır" ifadesini kullanarak sorunun çözümü için "kararlı ve barışçıl diplomatik çabaları sürdüreceklerini" söylemişti.

Tören, Japon Denizi (Doğru Denizi) kıyısındaki Şimane Valiliğinin "22 Şubat Takeşima Günü" ilanı sonrası eyalette 2006'dan beri her yıl düzenleniyor.

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı toplam alanı 0,2 kilometrekare olan adacıklar, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.