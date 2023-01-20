Güney Kore, Japonya'nın Savaş Bağlantılı Madeni Unesco Dünya Mirası Listesine Aldırma Girişimini Protesto Etti

SEUL, 20 Ocak (Xinhua) -- Güney Kore Cuma günü, Japonya'nın savaşla bağlantılı bir madeni UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aldırma girişimini protesto ederken bu, Seul ile Tokyo arasında diplomatik anlaşmazlığı yeniden ortaya çıkardı.

SEUL, 20 Ocak (Xinhua) -- Güney Kore Cuma günü, Japonya'nın savaşla bağlantılı bir madeni UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aldırma girişimini protesto ederken bu, Seul ile Tokyo arasında diplomatik anlaşmazlığı yeniden ortaya çıkardı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Japon hükümetinin "Sado Adası Altın Madenleri'nin" UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için yeniden başvurmasından büyük üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Bakanlık, Japonya'nın 2015 yılında Japonya'daki Meiji Sanayi Devrimi bölgelerinin aday gösterilmesiyle ilgili takip eden tedbirleri tam olarak yerine getirmediğini belirterek, Sado maden sahasının da benzer bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

Güney Koreli tarihçiler, İkinci Dünya Savaşı sırasında binlerce Korelinin Japon İmparatorluğu tarafından, savaş malzemelerin üretildiği tesisler haline getirilen Sado Adası'ndaki altın ve gümüş madeninde zorla ağır işlerde çalıştırıldığını söylüyor. Maden 1989'da kapatılmıştı.

Japon hükümeti, geçen yıl Şubat ayında teslim edilen ilk mektupta eksikler olduğunun bildirilmesi üzerine, tartışmalı madenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için Perşembe günü bir tavsiye mektubunu yeniden gönderdi.

İlk mektupta Japonya'nın, 20. yüzyılda savaş zamanında kullanıldığını madenin tarihçesinden çıkardığı ileri sürülüyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanı, Japonya'yı öncelikle taahhüt ettiği takip önlemlerini ve Dünya Mirası Komitesi'nin tekrarlanan kararlarını erken bir tarihte yerine getirmeye çağırdığını söyledi.

Bakanlık, Güney Kore'nin savaş sırasında çalışmaya zorlanan insanların acı dolu geçmişini içeren tüm tarihin yansıtılabilmesi için UNESCO da dahil olmak üzere tüm uluslararası toplumla birlikte çabalarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.