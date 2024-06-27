Güney Kore, Japonya'nın Dokdo/Takeşima Adaları itirazını kabul etmedi

Güney Kore, Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) "tartışmalı Dokdo/Takeşima Adaları" civarında yaptığı inceleme faaliyetlerine yönelik Japonya'dan yapılan itirazı kabul etmediğini duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Japonya Dışişleri Bakanlığının söz konusu adalarda, Seul'un Hidrografi ve Oşinografi Ajansınca yürütülen inceleme faaliyetlerine ilişkin dün diplomatik kanallar aracılığıyla ulaştırdığı itiraz hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Ajansın, tartışmalı Dokdo/Takeşima Adaları civarında yürüttüğü faaliyetlerin meşru olduğu vurgulanırken Japonya'nın buradaki faaliyetlere ilişkin itirazının kabul edilmediği kaydedildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından ismini açıklanmayan bir yetkili, konuya ilişkin "Japonya'nın topraklarımız hakkındaki iddialarını kabul edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Seul'un Hidrografi ve Oşinografi Ajansı, okyanus akıntılarını izlemek ve su sıcaklıklarını ölçmek için tartışmalı adaların bulunduğu bölgeye düzenli olarak araştırma gemileri yolluyor.

Tartışmalı adalar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.