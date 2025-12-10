Güney Kore, tartışmalı adalarda hak iddia eden Japonya'ya tepki gösterdi

Güney Kore, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" üzerinde hak iddiasını yeniden gündeme getirmesine tepki gösterdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin tartışmalı adalarda yeniden hak iddia etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Takaiçi'nin hak iddialarının reddedildiği açıklamada, "Dokdo (Takeşima) tarihsel, coğrafi ve uluslararası hukuk açısından Kore topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesindeki konuşmasında, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Takami Yasuhiro'nun, tartışmalı adaya yönelik, "Güney Kore'nin (adada) yasa dışı işgali durumunda bir milimetre bile değişiklik olmadı" ifadelerine yanıt vermişti.

Takaiçi, Japon hükümetinin, tarihsel gerçekler ve uluslararası hukuk temelinde Takeşima (Dokdo) Adası'nın "bariz şekilde Japonya'nın doğal toprağı" olduğuna yönelik temel duruşunu kararlı bir şekilde sürdürdüğünü belirtmişti.

Japon lider, ülkesinin pozisyonunun doğru bir şekilde anlaşılması için "hem yurt içinde hem de yurt dışında bir mesaj vermeye çalışacağız" ifadesini kullanmıştı.

Tartışmalı adalar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.