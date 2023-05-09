Güney Kore, Japonya ile ilişkilerin tarihteki en iyi seviyesine ulaşmasını istiyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, işbirliği yoluyla güven inşa etmeleri halinde, Japonya ile ilişkilerin tarihteki en iyi seviyesine ulaşmasını istediğini ve ilişkilerde gelecekte yeni kapılar açılabileceğini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, işbirliği yoluyla güven inşa etmeleri halinde, Japonya ile ilişkilerin tarihteki en iyi seviyesine ulaşmasını istediğini ve ilişkilerde gelecekte yeni kapılar açılabileceğini söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun başkent Seul'u ziyaret etmesinden 2 gün sonra düzenlenen kabine toplantısında konuşan Yoon, Japonya ile ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşıma taahhüdünü yineledi.

Güney Kore'nin Japonya'daki depremin ardından tsunamide hasar gören Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun salınımının incelenmesi için yaptıkları anlaşmaya değinen Yoon, "Güney Kore ile Japonya arasında yakın zamana kadar hayal dahi edemediklerimiz şimdi yaşanıyor." dedi.

Yoon, aynı değerleri paylaşan Güney Kore ve Japonya'nın fikir alışverişinde bulunması, işbirliği yapması ve güven inşa etmesi durumunda "Japonya ile ilişkilerin tarihteki en iyi seviyesine ulaşmasını istediğini ve yeni bir gelecek kurabileceklerini" vurguladı.

Gelecek hafta Japonya'daki G7'de zirvesinde Kişida ve ABD Başkanı Joe Biden ile üçlü toplantı yapmayı planladığını bildiren Yoon, işbirliği içerisinde üç ülkenin bölgesel barışı sağlaması için dayanışmalarını güçlendireceklerine dair güvenini dile getirdi.

Yoon, "Göreve geldiğinden bu yana en büyük değişikliğin dış politika ve güvenlik alanında yaşandığının" altını çizdi.

Ülkeye dışarıdan daha fazla yatırım gelmesini sağlamayı taahhüt eden Yoon, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ancak çökmüş bir sistemi eski haline getirmek ve somut sonuçlar elde etmek zaman alıyor." dedi.

Kuzey Kore ile ilişkilere de atıfta bulunan Yoon, geçmişte Kuzey'in "iyi niyetine" güvendikleri bir anlayışa sahip olduklarını ancak şimdi ABD ile ilişkilerin güçlenmesiyle Güney Kore'nin güvenlik alanında "dönüşüm" yaşandığını dile getirdi.

ABD, Güney Kore ve Japonya ile çalışmaya kararlı

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Washington'da düzenlediği basın toplantısında, Güney Kore-Japonya görüşmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve bölgede barış ve refahı sağlamak için her iki müttefikle birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Söz konusu görüşmenin ABD ile aynı görüşleri paylaşan ülkeler arasında yeni ivme yarattığını belirten Patel, üçlü işbirliği yapmaya da açık olduklarına işaret etti.

Patel, üçlü işbirliğinin Hint-Pasifik bölgesinde huzurun ve refahın gelişmesinde değerli olduğunu düşündüklerine dikkati çekti.

Güney Kore ve Japonya ilişkilerini geliştiriyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, son 5 yıldır Güney Kore'yi ziyaret eden ilk Japon başbakan olmuştu.

Güney Kore ile Japonya liderleri, 7 Mayıs'taki söz konusu ziyarette, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditleri dahil güvenlik risklerine karşı ikili işbirliğini artırma kararı almıştı.

Kişida, iki ülke liderleri olarak mekik diplomasisinin yeniden başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke diyaloğunun dinamik olarak gelişme gösterdiğini söylemişti.

Kişida, Güney Kore lideri Yoon'u, 19-21 Mayıs'ta Hiroşima'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne davet etmişti.

Son olarak Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol martta Tokyo'yu ziyaret etmişti.