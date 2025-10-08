Güney Kore, İsrail'den Alıkonulan Vatandaşının Serbest Bırakılmasını Talep Etti

Güney Kore, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer alan, İsrail'in alıkoyduğu vatandaşının en kısa sürede serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na müdahalesinde alıkoyduğu vatandaşına ilişkin açıklama yaptı.

Yetkili, " İsrail'deki büyükelçiliğimiz aracılığıyla vatandaşımızın hızlı ve adil bir prosedürle en kısa sürede serbest bırakılmasını sürekli olarak talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrailli makamlarla yakın iletişimin sürdürüldüğünü belirten bakanlık yetkilisi, müdahale sırasında Güney Koreli aktivistin zarar görmemesini istediklerini de sözlerine ekledi.

İsrail'in alıkoyduğu aktivistler arasında, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu Koalisyonu ile hareket eden sivil girişim "Gazze'ye Binlerce Madleen"e katılan Güney Kore uyruklu Kim Ah-hyun da bulunuyor.

İsrail donanma unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirmişti.

Filonun yaptığı canlı yayınlarda, İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyulmuş, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görülmüştü.

Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansımıştı.