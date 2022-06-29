Güney Kore ilk yerli üretim Kovid-19 aşısına kullanım onayı verdi - Haberler

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Güney Kore ilk yerli üretim Kovid-19 aşısına kullanım onayı verdi

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Güney Kore ilk yerli üretim Kovid-19 aşısına kullanım onayı verdi

Güney Kore'nin, kendi geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanıma onay verdiği bildirildi.

Güney Kore'nin, kendi geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanıma onay verdiği bildirildi.

Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, SK Bioscience ilaç şirketinin geliştirdiği "SKYCovione" adlı Kovid-19 aşısının enfeksiyonlara karşı bağışıklık oluşturmada AstraZeneca'dan daha etkili olduğu belirtildi.

Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanı Oh Yu-kyoung, söz konusu aşının kullanımına 18 yaş ve üstü kişiler için onay verildiğini belirterek, ülkesinin aşı geliştirme teknolojisini doğruladığını kaydetti.

Aşının 3 klinik aşamayı başarılı şekilde geçtiğini aktaran Oh, aşıların diğer ülkelere sağlanması için Dünya Sağlık Örgütünden onay beklendiğini ifade etti.

Ülkede, son 24 saatte 10 bin 437 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 24 bin 537'ye ulaştı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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