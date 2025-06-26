Güney Kore ile NATO Savunma İşbirliği için Danışma Organı Kurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, NATO ile savunma sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir danışma organı kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Görüşmelerde, NATO ile ilişkilerin derinleştirilmesi vurgulandı.

Güney Kore ile NATO, savunma sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla bir danışma organı kurulması konusunda anlaştı.

Yonhap'ın haberine göre, Hollanda'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir araya geldi.

Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Wi, görüşme sırasında Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un zirveye katılamama gerekçesini açıklayan ve Güney Kore-NATO ortaklığını derinleştirme taahhüdünü içeren kişisel bir mektubu Rutte'ye iletti.

Görüşmede ülkesinin NATO ile ilişkilerini derinleştirmeye yönelik arzusunu dile getiren Wi, savunma sektöründe işbirliğini artırmak için çalışma düzeyinde danışma organı kurma konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi.

Bu arada, Wi, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda temsilcileriyle bir oturuma katılarak NATO ile Hint-Pasifik ortakları arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik ortak bir bildiriye de imza attı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör

Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
Japonya'da sıcak çarpması nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti

Sıcak hava 18 can aldı
Yaylayı bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda

Bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.