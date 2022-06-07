Güney Kore ile ABD Ortak Hava Tatbikatı Düzenledi - Haberler

Güney Kore ile ABD Ortak Hava Tatbikatı Düzenledi SEUL, 7 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore'nin batı sularında düzenlenen ortak hava manevra tatbikatına katılan Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş uçakları görülüyor, 7 Haziran 2022. SEUL, 7 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore'nin batı sularında düzenlenen ortak hava manevra tatbikatına katılan Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş uçakları görülüyor, 7 Haziran 2022. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Salı günü Güney Kore ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak hava manevra tatbikatı düzenlediğini açıkladı. (Fotoğraf: Güney Kore Ulusal Savunma Bakanlığı/Xinhua aracılığıyla) Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Güney Kore Güncel Haberler

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