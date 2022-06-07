Güney Kore ile ABD Ortak Hava Tatbikatı Düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Kore ile ABD Ortak Hava Tatbikatı Düzenledi

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Güney Kore ile ABD Ortak Hava Tatbikatı Düzenledi

SEUL, 7 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore'nin batı sularında düzenlenen ortak hava manevra tatbikatına katılan Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş uçakları görülüyor, 7 Haziran 2022.

SEUL, 7 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore'nin batı sularında düzenlenen ortak hava manevra tatbikatına katılan Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş uçakları görülüyor, 7 Haziran 2022. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Salı günü Güney Kore ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak hava manevra tatbikatı düzenlediğini açıkladı. (Fotoğraf: Güney Kore Ulusal Savunma Bakanlığı/Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Güney Kore Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title