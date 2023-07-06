Güney Kore, İHA saldırılarına karşı entegre İHASAVAR sistemi satın almayı planlıyor

Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), önemli askeri tesisler ve hükümet binalarının güvenliği için İHA saldırılarına karşı entegre İHASAVAR sistemi satın almayı planlıyor. Sistem, küçük çaplı İHA'ları tespit edebilmesi ve etkisiz hale getirebilmesi bekleniyor.