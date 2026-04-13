Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda küresel deniz lojistik ağının hızla normale dönmesini umuyor

Güncelleme:
Güney Kore, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki abluka kararını değerlendirdi ve uluslararası deniz ulaşımının istikrarının önemine vurgu yaptı.

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararının ardından durumun yakından takip edildiğini ve küresel deniz lojistik ağının hızla normale dönmesini umduklarını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, basına yaptığı açıklamada Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararını değerlendirdi.

Kang, durumu yakından takip ettiklerini belirterek "Uluslararası deniz ulaşımının istikrarı ve seyrüsefer serbestisi tüm ülkelerin çıkarına hizmet ediyor ve uluslararası hukuk uyarınca korunuyor. Küresel deniz lojistik ağının hızla normalleşmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin abluka planının enerji tedarikinde zorluğa yol açıp açmayacağına ilişkin soruya Kang, savaşı sonlandırma konusunda ABD ve İran anlaşsa dahi gerilimin ekonomik etkilerinin süreceğini vurguladı.

Trump, dün, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı "bloke etmesine" NATO ve Körfez ülkelerinin de destek olacağını söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Dünyada 2 tane var! Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu

Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi
Dünyada 2 tane var! Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu

Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu
Sadettin Saran'dan takıma tam destek

Şampiyonluk ateşini yaktı!

40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı

40 günlük savaşın maliyeti belli oldu