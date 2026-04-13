Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda küresel deniz lojistik ağının hızla normale dönmesini umuyor

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararının ardından durumun yakından takip edildiğini ve küresel deniz lojistik ağının hızla normale dönmesini umduklarını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, basına yaptığı açıklamada Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararını değerlendirdi.

Kang, durumu yakından takip ettiklerini belirterek "Uluslararası deniz ulaşımının istikrarı ve seyrüsefer serbestisi tüm ülkelerin çıkarına hizmet ediyor ve uluslararası hukuk uyarınca korunuyor. Küresel deniz lojistik ağının hızla normalleşmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin abluka planının enerji tedarikinde zorluğa yol açıp açmayacağına ilişkin soruya Kang, savaşı sonlandırma konusunda ABD ve İran anlaşsa dahi gerilimin ekonomik etkilerinin süreceğini vurguladı.

Trump, dün, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı "bloke etmesine" NATO ve Körfez ülkelerinin de destek olacağını söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.