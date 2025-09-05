Güney Kore Hükümetinden ABD'ye Baskın Tepkisi

Güney Kore hükümeti, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin, Hyundai-LG firmalarınca işletilen fabrikaya düzenlediği baskına karşı endişelerini bildirdi.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, ICE birimleri dün gece Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına baskın düzenledi.

Baskında 300'den fazla Güney Koreli dahil toplam 450'ye yakın kişi gözaltına alındı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, gazetecilere açıklamasında, Seul hükümetinin ICE baskınına karşı "endişe ve üzüntü" duyduğunu bildirdi.

Lee, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." ifadesini kullandı.

Haberde, Güney Kore'nin Washington Büyükelçiliği vasıtasıyla, Seul hükümetinin taşıdığı "kaygıların" ABD'li muhataplara iletildiği aktarıldı.

Baskın sonrası Güney Kore hükümeti, Washington ve Atlanta'da görevli diplomatik yetkililerini olay yerine sevk etti.

İsmi açıklanmayan bir Güney Koreli yetkiliye dayandırılan başka bir haberde, Seul hükümetinin baskınla alakalı "önceden bilgilendirilmediği" vurgulandı.

NBC News'ün ICE'den bir sözcüye dayandırılan haberinde, baskının "yasa dışı istihdam ve bazı federal suçlar" soruşturması kapsamında düzenlendiği kaydedildi.