Haberler

Güney Kore Hükümetinden ABD'ye Baskın Tepkisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, ABD'nin ICE birimlerinin Hyundai-LG fabrikasına düzenlediği baskına karşı endişelerini dile getirerek, vatandaşlarının haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Güney Kore hükümeti, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin, Hyundai-LG firmalarınca işletilen fabrikaya düzenlediği baskına karşı endişelerini bildirdi.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, ICE birimleri dün gece Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına baskın düzenledi.

Baskında 300'den fazla Güney Koreli dahil toplam 450'ye yakın kişi gözaltına alındı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, gazetecilere açıklamasında, Seul hükümetinin ICE baskınına karşı "endişe ve üzüntü" duyduğunu bildirdi.

Lee, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." ifadesini kullandı.

Haberde, Güney Kore'nin Washington Büyükelçiliği vasıtasıyla, Seul hükümetinin taşıdığı "kaygıların" ABD'li muhataplara iletildiği aktarıldı.

Baskın sonrası Güney Kore hükümeti, Washington ve Atlanta'da görevli diplomatik yetkililerini olay yerine sevk etti.

İsmi açıklanmayan bir Güney Koreli yetkiliye dayandırılan başka bir haberde, Seul hükümetinin baskınla alakalı "önceden bilgilendirilmediği" vurgulandı.

NBC News'ün ICE'den bir sözcüye dayandırılan haberinde, baskının "yasa dışı istihdam ve bazı federal suçlar" soruşturması kapsamında düzenlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü

Ekmeğinin peşindeki garibana bu yapılır mı? Üstelik babası yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.