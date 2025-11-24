Haberler

Güney Kore Hükümeti, Artan İntiharlar İçin İnanç Temsilcilerinden Destek İstedi

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, artan intihar oranlarıyla mücadelede inanç gruplarından 'hayata saygı ve intiharın önlenmesi' konusunda destek talep etti. Çeşitli dini toplulukların katıldığı toplantıda, umutsuz insanlara umut ve destek sağlama çabalarına katkıda bulunmaları istenildi.

Başbakan Kim toplantıyı, hükümet ve inanç grupları arası "toplumsal işbirliği için sürdürülebilir bir çerçeveye" yönelik atılan ilk adım olarak niteledi.

Her gün 40'ı aşkın intihar

Kore İstatistik Kurumu'na göre 2023'te ülkede intihar yoluyla yaşamını yitirenlerin sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 6,4 artışla 14 bin 872'ye yükseldi.

Doğu Asya ülkesi Güney Kore'de intihar oranının 100 bin kişide 29,1'e yükseldiği ve bunun her gün en az 40 kişinin intihar ettiği anlamına geldiği aktarılıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
