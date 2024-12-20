Güney Kore Heyeti Nevşehir'de Halı Dokuma Kursunu İnceledi

Güney Kore'nin Kuzey Jeola bölgesindeki İksan kentinden Nevşehir'e gelen heyet, halı dokuma kursunda verilen eğitimi inceledi.

Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İksan Belediyesinden gelen heyet, çeşitli merkezleri gezdi.

Türkiye'deki belediye ve halk eğitim merkezlerinde gençlere ve kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarını incelemek üzere gelen heyet, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Nevşehir Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde yürütülen halı dokuma kursunda verilen eğitimle ilgili bilgi aldı.

Kursiyerler ve eğitmenle sohbet eden heyet üyeleri, Anadolu'nun kültürel öğelerinden halı dokumacılığı hakkında bilgi edindi.

Konuklar, tezgahta halı dokumayı da deneyimledi.