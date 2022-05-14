Güney Kore heyeti, Demirci'de kiraz bahçelerini gezdi - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Güney Kore Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı heyeti, Manisa'nın Demirci ilçesindeki kiraz bahçelerinde inceleme yaptı.

Bakanlık yetkilileri Do Nam Kim, Dr. Kyuock Yim ve Bongsu Kim, Demirci Kaymakamlığında toplantıya da katıldı.

Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, konuk heyete, ilçedeki kiraz üretimi konusunda bilgi verdi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçede üretilen kirazın birçok Avrupa ülkesine ihraç edildiğini belirterek, şöyle dedi:

"Uzak Doğu pazarına da girmek için kurumlarımızla iş birliği halinde güzel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz bu projenin üreticimizin ürününün daha da değerlenmesi, bu sayede hem ülkemiz ekonomisine hem de ilçemize ekonomisine büyük katkı sağlamasıdır."