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Güney Kore Hava Kuvvetleri KA-1 Uçaklarını Geri Çekti

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Güney Kore Hava Kuvvetleri, tatbikatta bir KA-1 uçağının silah podlarını ve boş yakıt tanklarını kazara düşürmesi sonrası tüm uçaklarını yere indirdi. Olayda can kaybı veya mal hasarı yaşanmazken, tatbikatların etkilenebileceği belirtildi.

Güney Kore Hava Kuvvetleri (ROKAF), tatbikat sırasında KA-1 hafif saldırı uçağının silah podlarını ve boş yakıt tanklarını kazara düşürmesi sonrası çoğu uçağını yere indirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, KA-1 hafif saldırı uçakları, 18 Nisan'da başkent Seul'ün yaklaşık 125 kilometre doğusundaki Pyeongchang bölgesinde gece tatbikatlarına katıldı.

Tatbikat esnasında bir KA-1 uçağı, bölgedeki dağlık alana silah podlarını ve boş yakıt tanklarını düşürdü.

Olayda herhangi bir can kaybı veya mal hasarı yaşanmadı.

ROKAF yetkilisinin açıklamasına göre, hava kuvvetleri, acil durumda kullanılacaklar haricinde tüm uçaklarının 22 Nisan sabahına kadar yere indirilmesi kararı aldı.

Kararın, 17 Nisan'da başlayan ve 2 Mayıs'a kadar süreceği duyurulan ABD ve Güney Kore ortak "Özgürlük Bayrağı" (Freedom Flag) hava tatbikatlarını olumsuz etkileyebileceği aktarıldı.

İki ülkeden toplamda 1100 asker ve 90 uçağın katıldığı tatbikatta, ROKAF'a ait F-35A, F-15K ve KF-16 savaş uçaklarının yer alacağı bilgisi paylaşılmıştı.

ROKAF'a ait iki "KF-16 tipi" savaş uçağı, 6 Mart'ta, tatbikat sahası dışına çıkmıştı.

Uçaklardan Seul'ün yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Pocheon bölgesine kazara 8 bomba düşmesi sonucu 32'si sivil toplamda 52 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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