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Güney Kore Halk Dansları Ekibi Pompeiopolis Antik Kenti'nde Dans Etti

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Güney Kore'den gelen Bongsan Mask Dance-Drama ekibi, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde dans gösterisi yaptı. Ekip, antik kenti ziyaret ederek Türk kültürü hakkında bilgi aldı.

BİLAL KAHYAOĞLU/HAMZA SEFA YILMAZ - Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde dans etti.

Taşköprü Belediyesinin çeşitli organizasyonları için ilçeye gelen Bongsan Mask Dance-Drama ekibi, ilçenin Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan, Roma döneminde yayıldığı alan olarak Anadolu'nun en büyük kentleri arasında bulunan, Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'ni de ziyaret etmek istedi.

Burada bir gösteri yapmak isteyen 14 kişiden oluşan ekip, renkli kıyafetleri ve kültürlerine özgü çalgılarıyla gösteri sundu.

Ekip daha sonra Pompeiopolis Antik Kenti'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bongsan Mask Dance-Drama ekibinin başkanı Yonki Jonk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 14 yıl önce geldiğini söyledi.

"Türk insanları aynı Koreliler gibi çok zeki, kibar ve hoşgörülü"

Türkiye'ye geldiğinde İstanbul ve İzmir'i ziyaret ettiğini anlatan Yonki, "Türk insanları aynı Koreliler gibi çok zeki, kibar ve hoşgörülü. Benzer özelliklerimiz var. Taşköprü çok güzel bir şehir. Taşköprülüler çok kibar ve güler yüzlü. Coğrafi konumu da çok güzel." dedi.

Efes Antik Kenti'ni ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini ifade eden Yonki, "Bu şehir de aynı Efes gibi çok etkileyici. Tekrar buraya gelmeyi düşünüyorum. Türk yemeklerini çok seviyoruz. Özellikle kuzu ve pilav en sevdiklerimizden." diye konuştu.

Pompeiopolis Antik Kenti'nde dans etmekten ve antik kenti ziyaret etmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Yonki, antik kent hakkında aldıkları bilgilerden etkilendiklerini dile getirdi.

Dansları hakkında da bilgi veren Yonki, "Özel bir maskemiz var, maskeli bir şekilde dans ediyoruz. Maske bizim simgemiz. Zor bir dansımız var, hareketli ve yorucu. Bu bizim kültürümüzde önem arz etmektedir. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Güney Kore kastamonu Taşköprü Kültür Sanat Güncel Haberler

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