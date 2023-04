Güney Kore, Google'a 32 milyon dolar ceza kesti

Güney Kore, Aphabet Inc. bünyesindeki Google'ı mobil uygulama piyasasındaki etkisini kullanarak yerel rakibini sıkıştırmasından ötürü 32 milyon dolar cezaya çarptırdı.

Güney Kore, Aphabet Inc. bünyesindeki Google'ı mobil uygulama piyasasındaki etkisini kullanarak yerel rakibini sıkıştırmasından ötürü 32 milyon dolar cezaya çarptırdı.

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonundan yapılan açıklamada, Google'ın aralarında NCSoft Corp, Netmarble Corp. ve bazı küçük Çinli oyun şirketlerinin de bulunduğu firmalardan yeni oyunlarını ve bu oyunlar için desteklerini Google Play Store'a özel olarak yayımlamalarını istediği aktarıldı.

Açıklamada, Google'ın bu oyun şirketlerinin görünürlüğünün düşük olduğu yerlerde oyunlarını arama motorunda en üst sıraya koyarak görünür hale getirmesinin bu firmaların deniz aşırı pazarlara açılmaları için hayati olduğu kaydedildi.

Komisyon, Google'ın One Store'un Güney Kore'de operasyonlarına başladığı 2016'dan 2018'e kadar yeni oyunları bünyesine katmasını engellediği ve bu yolla gelirlerini 1,8 trilyon wona (26 milyar TL) kadar yükselttiği belirtildi.

Komisyon'un Tekel Karşıtı Bürosunun genel direktörü Yu Seong Wook, Google'ın aktivitelerinin normal pazar faaliyetlerinden ayrıldığını dile getirerek "Google'ın niyeti, güçlü bir rakip olarak gördüğü One Store'u pazarın dışına çıkarmaktı." ifadelerini kullandı.

Ülkenin mobil uygulama pazarının 4'te 3'ünü kontrol eden Google ise bu iddiaları reddetti.

Google'dan yapılan açıklamada, kanunların çiğnenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilerek "Açık platformlar, geliştiricilere kendi uygulamalarını nasıl dağıtacaklarına dair bir kontrol veriyor. Google ise bu geliştiricilerin başarısı için önemli miktarda yatırım yapıyor. Bu nedenle Ticaret Komisyonunun vardığı sonucu kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Google daha önce de haksız rekabetle suçlanmıştı

AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.

AB incelemesinde, Google'ın çeşitli cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde, Google arama, Play Store ve Chrome tarayıcısını önceden yükletmeye zorladığı ve bazı telefon üreticilerine Google aramayı önceden yüklemeleri halinde ödeme yaptığı ortaya çıkarılmıştı.

AB, 2018 yılında Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,34 milyar avro para cezası kesmişti.

Söz konusu cezaya itiraz eden Google hukuki süreç başlatmıştı. AB mahkemesi, eylül ayında Google'ın Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği yönündeki AB Komisyonu kararını, para cezasında bir miktar indirime giderek onamıştı.

Mahkeme, komisyonun Google'a kesmiş olduğu 4 milyar 340 milyon avroluk para cezasını 4 milyar 125 milyon avroya indirmiş ve Google, mahkeme kararına itiraz edeceğini açıklamıştı.

AB Genel Mahkemesi kararları, hukuka uygunluk denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.

AB'nin Google'a diğer cezaları

AB, 2018'de Google'a Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,34 milyar avro para cezası vermişti. Ayrıca AB, Google'a, 2019 yılında da reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası uygulamıştı.

AB, Google'a 2017-2019 yıllarındaki dosyalarda 8 milyar avronun üzerinde ceza kesmişti.