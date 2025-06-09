Güney Kore Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol İfadesine Çağrıldı

Güney Kore Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol İfadesine Çağrıldı
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Güney Kore polisi, başarısız sıkıyönetim girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u ifadeye çağırdı. Yoon, polisin çağrısına yanıt vermedi. Hükümet, Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi hakkında özel soruşturmalar başlatmayı öngören yasa tasarılarını kabul etti.

Güney Kore polisi, başarısız sıkıyönetim girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un bu hafta ifadeye çağrıldığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, polisin bu talebi, 5 Haziran'da Ulusal Meclisin eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim Keon Hee hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmesinin ardından geldi.

Soruşturmadan sorumlu polis yetkilisi, yaptığı açıklamada, Yoon'un başarısız sıkıyönetim girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla sorguya katılmasının talep edildiğini aktardı.

Ancak eski Devlet Başkanı Yoon, bu talebe karşılık vermedi.

Polis yetkilisi, bu hafta ya da daha sonraki bir tarihte ifadeye gelmemesi halinde Yoon hakkında tutuklama kararı çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusunu yanıtsız bıraktı.

Yoon'un, kendisi hakkında verilen tutuklama kararını uygulamaya çalışan adli yetkililerin engellenmesi amacıyla Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi'ne talimat verdiği öne sürülüyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Güney Kore'de Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
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