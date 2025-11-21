Haberler

Güney Kore Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a Askeri Soruşturmaya Müdahale Suçlaması

Güncelleme:
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 2023 yılında bir askerin ölümüne ilişkin askeri soruşturmaya müdahale etmekle suçlandı. Yoon ve 11 eski hükümet yetkilisi, onbaşının ölümüne dair soruşturmada görevi kötüye kullanmakla yargılanacak.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve 11 eski hükümet yetkilisi, 2023'te bir askerin ölümüne ilişkin askeri soruşturmaya müdahale etmekle suçlandı.

Yonhap'ın haberine göre Temmuz 2023'te şiddetli yağışlar sonucu taşan derenin sularına kapılarak hayatını kaybeden Onbaşı Chae Su-geun'un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Eski Devlet Başkanı Yoon, Onbaşı Chae'nin ölümüne ilişkin açılan askeri soruşturmaya "müdahale etmek ve baskı uygulamakla" suçlandı.

Yoon, "görevi kötüye kullanmak ve resmi belgelere müdahale"den hakim karşısına çıkacak.

Yoon'un yanı sıra eski Savunma Bakanı Lee Jong-sup'un da aralarında bulunduğu 11 eski hükümet yetkilisi de onbaşının ölümüne ilişkin soruşturmaya karıştıkları iddiasıyla suçlanıyor.

Olay

Onbaşı Chae Su-geun, Temmuz 2023'te başkent Seul'un 161 kilometre güneydoğusundaki Yecheon kentinde arama görevindeyken taşan derenin sularına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Deniz Piyade Teşkilatı, olayla ilgili soruşturma sonucunda Onbaşı Chae'nin eski komutanı Lim Seong-geun ve diğer 7 askeri yetkilinin, taksirle öldürme ve diğer suçlamalarla polise sevk edilmesini istemişti.

Dönemin Savunma Bakanı Lee Jong-sup'un bu talebi onayladığı ancak daha sonra Yoon'un baskısıyla kararını değiştirdiği iddia edilmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Eski Başbakan Han Duck-soo ise sıkıyönetim girişimine katıldığı veya destek verdiği iddiasıyla yargılanıyor.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
