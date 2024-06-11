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Güney Kore, Endonezya ve Malezya BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı

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Güney Kore, Endonezya ve Malezya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Endonezya Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararını 'Filistin halkına yönelik devam eden zulmün durdurulması ve Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için geç kalınmış ama önemli bir adım' olarak nitelendirildi. Malezya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise kararın tam ve hızlı şekilde uygulanması çağrısında bulunuldu.

Güney Kore, Endonezya ve Malezya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, " Güney Kore, tüm tarafların kararı derhal kabul etmesini ve tam olarak uygulamasını beklemektedir. Güney Kore, Konseyin daimi olmayan üyesi olarak uluslararası toplumun, Gazze'deki çatışmaların çözümüne yönelik çabalarına aktif bir şekilde katılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"Geç kalınmış ama önemli bir adım"

Endonezya Dışişleri Bakanlığınca X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararını "Filistin halkına yönelik devam eden zulmün durdurulması ve Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için geç kalınmış ama önemli bir adım" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, taraflar, kalıcı ateşkes sağlanması ve iki devletli çözümün uygulanması için en kısa zamanda anlaşmaya varmaya çağrıldı.

Kararın "tam ve hızlı şekilde uygulanması" çağrısı

Malezya Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da BMGK'de dün kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, kararın tam ve hızlı şekilde uygulanması çağrısında bulunuldu.

ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" oyu almıştı

BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında, Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

Rusya'nın "çekimser" oy kullandığı oylamada, 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" oyu almıştı.

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapılmıştı.

Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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