Güney Kore: İsrail'in, Devlet Başkanı Lee'nin paylaşımını "yanlış anlamasından" üzüntü duyuyoruz

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Filistinli bir çocuğun öldürülmesine ilişkin paylaşımını 'yanlış anlaşıldı' şeklinde değerlendirdi ve üzüntü duyduklarını bildirdi. İsrail'in eleştirilerine yanıt vererek, insan haklarına inançlarının ve her türlü şiddete karşı duruşlarının altını çizdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, İsrail askerlerinin Filistinli bir çocuğu öldürerek çatıdan attığı görüntülere ilişkin paylaşımının İsrail tarafından "yanlış anlaşıldığını" ve bundan "üzüntü duyduklarını" bildirdi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in, Lee'nin 10 Nisan'daki ifadelerine gösterdiği tepkiye yanıt verildi.

Paylaşımda, "İsrail Dışişleri Bakanlığının, Devlet Başkanı'nın açıklamalarının amacını yanlış anlamasından ve ardından bunlara karşı çıkmasından dolayı üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Lee'nin açıklamalarının "özel bir konu hakkındaki görüşten ziyade evrensel insan haklarına yönelik inançlarının göstergesi" olduğu belirtilen paylaşımda, Güney Kore'nin "İsrail'in belirttiği terörizm olayları dahil her türlü şiddet ve insanlık dışı eyleme karşı kararlı duruşunu" sürdürdüğü kaydedildi.

Paylaşımda, Güney Kore'nin ayrıca "İsrail'in Holokost nedeniyle çektiği tarifsiz acılara derin empati duymaya" devam ettiği aktarılarak, Holokost kurbanlarına taziye dileğinde bulunuldu.

İsrail, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'ye tepki göstermişti

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 10 Nisan'da İsrail askerlerinin bir Filistinliyi öldürerek çatıdan attığı görülen bir videoyu alıntılayıp yeniden paylaşmış ve sorumluların hesap vermesini istemişti.

Paylaşımında Lee, "Bunun doğru olup olmadığını ve eğer doğruysa hangi önlemlerin alındığını öğrenmemiz gerekiyor. Karşı çıktığımız (savaşta) istismara zorlanan kadınlar, Holokost veya savaş zamanı katliamlardan farklı değil." ifadesini kullanmıştı.

Lee'nin paylaşımlarının altında birçok Güney Koreli de İsrail'in bölgedeki katliamlarını eleştirerek, söz konusu paylaşıma destek vermişti.

Öte yandan, Lee'nin İsrail ordusunun saldırılarını şimdiye kadar ilk kez X hesabından kamuoyu önünde açık şekilde eleştirmesi dikkati çekmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada ise Lee'nin videoyu alıntılaması ve olaya ilişkin açıklamalarının "kabul edilemez olduğu ve şiddetle kınanmayı hak ettiği" savunulmuştu.

Lee'nin alıntıladığı videonun, 2024 yılında yaşanan bir olaya ait olduğu belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli çocuğu öldürerek çatıdan atmasının "olayın yaşanmasının ardından kapsamlı bir şekilde araştırıldığı" öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
