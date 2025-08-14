Güney Kore Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a Umut Bağlama

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Kuzey Kore ile uzun süredir tıkanan nükleer çıkmazı ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinin yardımıyla aşabileceklerini umduğunu belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre Cho, basın toplantısında güncel jeopolitik meseleleri değerlendirdi.

Cho, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung yönetiminin, Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatmaya çalıştığı bir dönemde Trump'ın liderliğinin, iki ülke arasındaki nükleer görüşmelerde uzun zamandır tıkanan çıkmazı aşmaya yardımcı olabileceğini umduğunu ifade etti.

Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile olası bir diyaloğun yeniden canlandırılması ihtimaline değinen Cho, Washington yönetimi ile bu konuda yakın bir koordinasyon içinde olduklarını aktardı.

"Kuzey Kore, nükleer silahlı bir devlet olarak, ABD ile görüşmek isteyebilir ancak ABD'nin tutumu Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olamayacağı yönünde." diyen Cho, bu nedenle herhangi bir atılımdan önce çok fazla görüşme yapılması gerekeceğine işaret etti.

Ülkesinin Çin ile ilişkilerine de değinen Cho, bu konuda pragmatik bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, "temel farklılıkların" üstesinden gelmek için sürekli diyaloğun gerekliliğini vurguladı.