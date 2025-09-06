Güney Kore Dışişleri Bakanı ABD'ye Gidebilir

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin, Hyundai-LG firmalarınca işletilen fabrikaya düzenlediği baskın ve gözaltına alınanların durumunu görüşmek üzere ABD'ye gidebileceğini belirtti.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Cho, ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE tarafından yapılan baskının ardından acil toplantı düzenledi.

Gözaltına alınan 450'yi aşkın kişinin 300'den fazlasının Güney Kore vatandaşı olduğunu teyit eden Cho, "Vatandaşlarımızın tutuklanmasından derin endişe duyuyor ve ağır bir sorumluluk hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin bölgeye gönderilmesinin görüşüleceğini belirten Cho, gerekirse ABD yönetimiyle görüşmek için kendisinin Washington'a gideceğini ifade etti.

Güney Koreli firmaların işlettiği fabrikaya ICE baskını

Yonhap'a göre, Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli 450'ye yakın kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskınına karşı "endişe ve üzüntü" duyduğunu bildirmiş, "ABD'ye yatırım uygulayan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." ifadesini kullanmıştı.