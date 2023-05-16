Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska ile görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile bir araya geldi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile bir araya geldi.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon, Ukrayna'nın First Lady'si Zelenska'yı Başkanlık Ofisi'nde kabul etti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Lee Do-woon, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yoon, hükümetin ve halkın desteklerini Ukrayna'ya iletti ve savaşta hayatını kaybedenlerin aileleri ile Ukrayna halkına başsağlığı diledi." dedi.

Zelenska'nın, Yoon'a destekleri için teşekkür ettiğini belirten Lee, Olena Zelenska'nın Güney Kore tarafından yapılan yardımların artırılması ricasında bulunduğunu ifade etti.

Lee, Zelenska'nın Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden yapılanma çabaları için Güney Koreli şirketlerin desteğini istediğini ve Yoon'un Ukrayna'yı uluslararası toplumla yakın işbirliği içerisinde desteklemeye devam edeceklerini söylediğini aktardı.

Zelenska, Yoon'un eşi Kim ile de görüştü

Lee, Zelenska'nın, Devlet Başkanı Yoon ile görüşmesinin ardından eşi Kim Keon-hee ile de bir araya geldiğini bildirdi.

Sözcü Lee, Kim'in, Zelenska'ya insani yardımları sürdürme sözü verdiğini ve savaştaki çabalarından ötürü Zelenska'ya övgüde bulunduğunu söyledi.

Devlet Başkanlığından bir yetkili, basın mensuplarına, Zelenska'nın Güney Kore'nin ateşli silahlar konusundaki tavrını anladığını ve bu nedenle Seul yönetiminden bu konuda destek talebinde bulunmadığını anlattı.

Yoon, ABD'ye resmi ziyareti sırasında, "Ukrayna'ya karşı savaşın uluslararası hukukun ihlali" olduğunu, özgürlük ve demokrasinin tehdit altında bulunduğunu belirtmişti. Yoon, ülkesinin, Ukrayna'ya yönelik "sebepsiz" saldırıları şiddetle kınadığını bildirmişti.

Güney Kore, geçen yıl, stok sıkıntısı yaşayan ABD ile top mermisi satışı için anlaşmaya varmış ancak satılan mühimmatların Kiev'e gönderilmemesini şart koşmuştu.

ABD'nin, Ukrayna'ya silah satması konusunda Güney Kore'ye ısrarcı olduğu biliniyor.

ABD'nin ısrarına karşı savaş durumundaki ülkelere silah satmama politikasını sürdüren Güney Kore, böylesi bir satışın Rusya ile ilişkilere zarar vermesinden endişe duyuyor.