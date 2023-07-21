Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un Kayınvalidesi Tutuklandı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un kayınvalidesi Choi Eun-soon, arsa satın almayla ilgili bir evrakta sahtecilik yapmak suçundan tutuklandı. Choi'nin hapis cezasının yeniden değerlendirilmesi talebi reddedildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un kayınvalidesi Choi Eun-soon, arsa satın almayla ilgili bir evrakta sahtecilik yapmak suçundan tutuklandı.

Yonhap'ın haberine göre, Uijeongbu İstinaf Mahkemesi, Choi'nin bölge mahkemesi tarafından kendisine verilen hapis cezasının yeniden değerlendirilmesine yönelik talebini reddetti.

İstinaf Mahkemesi, alt mahkemenin kararını kabul ederek, 76 yaşındaki Choi'yi, sahte banka bakiye belgesi oluşturup bu belgeyle Ekim 2013'te Seul'un güneyindeki Seongnam şehrinde arsa satın almaktan suçlu buldu.

Choi, kararın ardından tutuklandı.

Masum olduğunu iddia eden Choi, mahkemenin kararını duyduktan sonra fenalaştı.

Choi'nin oluşturduğu sahte evrak, hesapta 27 milyon dolar olduğunu gösteriyor.

Choi, bölge mahkemesi tarafından 2021'de belgede sahtecilikten suçlu bulunup bir yıl hapis cezası almıştı ancak tutuklanmamıştı.

Kendisi ayrıca, Şubat 2013'te lisanssız yaşlı bakım hastanesi işletmekten ve 2015'e kadar yasa dışı olarak yaklaşık 1,8 milyon dolar eyalet yardımı kabul etmekten yargılanmıştı. Seul Yüksek Mahkemesi Ocak 2022'te Choi'nin suçlu olmadığı kararına varmıştı.