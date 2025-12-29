Güney Kore lideri Lee, Jeju Air uçak kazasının yıl dönümünde özür diledi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Jeju Air'e ait uçağın 29 Aralık 2024'te düşmesi sonucu 179 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yıl dönümünde, özür dileyerek güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yürütüleceğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Lee, uçak kazasının yıl dönümünde videolu bir mesaj yayımladı.

Lee, "halkın can ve mal güvenliğini korumakla görevli" bir makamda bulunduğunu belirterek, söz konusu olaya ilişkin özürlerini sunduğunu ifade etti.

Ülkenin artık "boş vaatler değil gerçek eylemlere" ihtiyacı olduğunu vurgulayan Lee, kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma ve kazadan etkilenen ailelere kapsamlı yardım için sözü verdi.

Lee, bu çabaların bir parçası olarak Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Havacılık ve Demiryolu Kazaları Araştırma Kurulunun bağımsızlığını ve profesyonelliğini güçlendireceklerini, olayda neyin yanlış gittiğini belirlemek için her türlü çabanın gösterileceğini söyledi.

Kaza

29 Aralık 2024'te Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçağın iniş takımları, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş esnasında açılmamıştı.

6 mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçak, Muan Uluslararası Havalimanı pistine indikten sonra kontrolden çıkıp duvara çarpmış ve 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre, sadece 30'lu yaşlarda bir kadın ve 20'li yaşlarda bir erkek mürettebat hayatta kalmıştı.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen kaza sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.