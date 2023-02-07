Güney Kore Devlet Başkanı Türkiye İçin Acil Yardım Talimatı Verdi

SEUL, 7 Şubat (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol Salı günü hükümet yetkililerine yıkıcı bir depremle sarsılan Türkiye'ye acil yardım gönderme talimatı verdi.

Devlet başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Yoon kabine toplantısında, Türkiye'nin güney ve güneydoğusu ile Suriye'yi vuran ve 4.000'den fazla can kaybına yol açan 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için derin taziyelerini sundu.

Yoon, Genelkurmay Başkanı'na ve Ulusal Güvenlik Danışmanı'na Türkiye için acil yardım önlemleri hazırlanması talimatını verdiğini belirterek, Türkiye'ye hızla kurtarma ekipleri ve tıbbi malzeme sevk edileceğini belirti.

Güney Kore'nin zor durumdaki Türkiye'ye yardım etmesinin çok doğal olduğunu söyleyen Yoon, büyük can kaybına neden olan depremin sadece bir ülkenin yaşadığı felaket olmanın ötesinde uluslararası felaket olarak görülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Devlet Başkanlığı Basın İşlerinden Sorumlu Kıdemli Sekreteri Kim Eun-hye gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin uluslararası kurtarma ekibinin yaklaşık 60 üyesinin Türkiye'ye gönderileceğini söyledi.

Kim, Devlet Başkanı'nın ilgili bakanlıklara kurtarma görevlilerini ve tıbbi malzemeleri askeri bir uçakla hızla gönderme emri verdiğini aktardı.