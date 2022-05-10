Güney Kore Devlet Başkanı Seçilen Yoon Suk-yeol Yemin Ederek Görevine Başladı - Haberler

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Güney Kore Devlet Başkanı Seçilen Yoon Suk-yeol Yemin Ederek Görevine Başladı

Xinhua - Güncel
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Güney Kore Devlet Başkanı Seçilen Yoon Suk-yeol Yemin Ederek Görevine Başladı

SEUL, 10 Mayıs (Xinhua) -- Yoon Suk-yeol, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yer alan Ulusal Meclis Meydanı'ndaki göreve başlama töreninde Güney Kore Devlet Başkanı olarak yemin ediyor, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: James Lee/Xinhua)

SEUL, 10 Mayıs (Xinhua) -- Yoon Suk-yeol, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yer alan Ulusal Meclis Meydanı'ndaki göreve başlama töreninde Güney Kore Devlet Başkanı olarak yemin ediyor, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: James Lee/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Güney Kore, Mayıs, Seul, Güncel, Haberler

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