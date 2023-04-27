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Güney Kore Devlet Başkanı'nın 'Amerikan Pastası' şarkısındaki performansı büyük alkış aldı

Güney Kore Devlet Başkanı'nın "Amerikan Pastası" şarkısındaki performansı büyük alkış aldı

Güncel Haberler

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Beyaz Saray'daki yemekte Don McClean'ın klasikleşen şarkısı "Amerikan Pastası"nı yorumlaması, ayakta alkışlandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Beyaz Saray'daki yemekte Don McClean'ın klasikleşen şarkısı "Amerikan Pastası"nı yorumlaması, ayakta alkışlandı.

New York Post'un haberine göre, ABD'nin başkenti Washington'a resmi ziyarette bulunan Yoon, Beyaz Saray'da onuruna verilen yemekte, söz konusu şarkıyı seslendirdi.

1971 yılında çıkış yapan şarkının ilk mısrasını beklenmedik bir performansla seslendiren Yoon, "Amerikan Pastası"nın, okuldayken en sevdiği şarkılardan biri olduğunu ifade etti.

Güney Kore liderinin performansı, şarkının Yoon'un favorisi olduğunu bilen ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini teşvik etmesinin ardından geldi.

Yoon, piyanonun eşlik ettiği şarkıyı yaklaşık 1 dakika mırıldandı. Salondaki kalabalık, Yoon'un beklenmedik performansını ayakta alkışladı.

Mevkidaşının performansıyla ilgili şaşkınlığını gizlemeyen Biden, Yoon'a, "Şarkı söyleyebildiğin konusunda fikrim yoktu." dedi.

Yemeğin sonunda ise Biden, misafir devlet başkanına yemeğe gelemeyen sanatçı tarafından gönderilen, McLean imzalı akustik gitar hediye etti.

Kaynak: AA / Mehmet Alaca - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray Güney Kore New York Güncel Haberler

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