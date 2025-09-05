Güney Kore Devlet Başkanı'ndan Portekiz'deki Füniküler Kazası İçin Taziye

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Portekiz'de meydana gelen füniküler kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Lee, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından, Portekiz'in başkenti Lizbon'da 3 Eylül'de meydana gelen füniküler kazasına ilişkin paylaşım yaptı.

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Lee, "Dua ediyor, yaslı ailelere ve derin üzüntü ile şok içinde olan Portekiz halkına en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Lee, Güney Kore'nin Lizbon Büyükelçiliği'nin kazanın ardından yetkili birim oluşturduğunu ve büyükelçinin durumu yerinde kontrol ettiğini belirtti.

Kaza

Lizbon'un merkezinde, resmen "Gloria Asansörü" isimli turistik fünikülerde, 3 Eylül'de yerel saatle 18.08'de (TSİ 20.08) kaza meydana gelmişti.

İkisi Güney Koreli 17 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası Portekiz hükümeti, 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etmişti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumlarında bayraklar, füniküler kazası nedeniyle yarıya indirilmişti.

Lizbon'un tarihi özelliklerinden biri olan, 1885 yılında açılan, her biri 22 oturma ve 20 ayakta yolcu alan iki vagondan oluşan ve 275 metrelik yolu 2 dakikada kat eden "Gloria Asansörü" günümüzde turistik amaçla kullanılıyor.

Geçen yıl 8,5 milyon turist ağırlayan Lizbon'da tarihi değer olarak kabul edilen fünikülerleri her yıl yaklaşık 3 milyon kişi kullanıyor.