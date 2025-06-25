Güney Kore Devlet Başkanı'ndan Kalıcı Barış Çağrısı

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kore Savaşı'nın 75. yıl dönümünde, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kore Savaşı'nın başlamasının 75. yıl dönümünde, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın tesisi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre Lee, 25 Haziran 1950'de başlayan Kore Savaşı'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla Facebook hesabından bir paylaşım yaptı.

Lee, paylaşımında, "Bugünün (Güney) Kore Cumhuriyeti, savaş alanını savunan askerler, gaziler, yaslı aileler ve savaşın izlerini taşıyan tüm insanların fedakarlıkları sayesinde mümkün oldu." ifadelerini kullandı.

Savaşta hayatını kaybeden askerleri ve gazileri saygıyla andığını belirten Lee, Güney Kore'nin "yoksulluktan refaha geçişinin, onların özverisi olmaksızın imkansız" olduğunu vurguladı.

Kore Yarımadası'nda barışın tesisi için çaba gösterilmesini isteyen Lee, "Güvenliğin en kesin biçimi, savaşmaya gerek olmayan bir devlet kurmak, yani barış yapmaktır." ifadelerine yer verdi.

Kore Savaşı

Kore Savaşı, 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesi üzerine başlamıştı.

Çin ve Sovyetler Birliği Kuzey Kore'ye, ABD önderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) de Güney Kore'ye savaş boyunca destek vermişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, savaşa 21 bin 212 askerle toplamda 4 tugayla katılan Türkiye, asker sayısı bakımından Kore Savaşı'na katılan 16 ülke arasında 4'üncü sırada yer almıştı.

27 Temmuz 1953'te sona eren savaşın, birçok girişime rağmen taraflar arası barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak sürdüğü aktarılıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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