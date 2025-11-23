Haberler

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, G20 Zirvesi'nde Almanya ve Fransa ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, G20 Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmelerde Almanya'nın birleşme süreci ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi üzerine konuşuldu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, G20 Zirvesi'nde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Yonhap'ın haberine göre, Lee, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Merz ve Macron ile bir araya geldi.

Lee, Merz'den Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla başlayan Doğu ve Batı Almanya'nın yeniden birleşme sürecine ilişkin deneyimlerini paylaşmasını istedi.

Göreve geldiği günden bu yana Kuzey Kore ile ilişkileri yeniden başlatmaya çalışan Lee, "Almanya'nın bölünmeyi nasıl aştığını ve yeniden birleşmeyi nasıl başardığını öğrenmeliyiz ve biz de bu yolu izlemeliyiz. Güney Kore'nin, Almanya'nın deneyimlerinden öğrenecek çok şeyi var." ifadesini kullandı.

Merz de iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlenmesini umduğunu dile getirdi.

"Çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi umuyorum"

Lee, Macron ile yaptığı görüşmede de Fransa ile ikili ilişkileri daha da geliştirmeyi temenni ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ikili ilişkileri "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltmeyi isteyen Lee, "Kültür, ekonomi, güvenlik ve ileri teknoloji de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi umuyorum." dedi

Macron, yapay zeka, uzay ve yenilenebilir enerji gibi çeşitli alanlarda Güney Kore ile işbirliğini genişletmeyi umduğunu kaydetti.

Fransa ile Güney Kore, gelecek yıl diplomatik ilişkilerinin 140. yılını kutlayacak.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
Balıkesir yine sallandı! Gece yarısı korkutan deprem

Gece yarısı korkutan deprem
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi

CHP'de kavga büyüdü! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
ABD'de Starbucks çalışanlarının grevi ülke geneline yayılıyor

Grev tüm ülkeye yayılıyor, Komünist Başkan'dan tam destek
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Barış Alper Yılmaz eski günlerine geri döndü

Yok artık! Ne yaptın Barış
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.