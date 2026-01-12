Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den Tokyo-Pekin arası sorunlara yönelik diyalog mesajı Açıklaması

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, son dönem Tokyo- Pekin ilişkilerindeki sorunlara dikkati çekerek, bunların, "diyalog yoluyla" çözülmesini umduğunu belirtti.

Hafta içi Japonya ziyareti öncesi devlet televizyonu NHK'ye verdiği röportajda, bölgede Japonya ile ilişkilerinin Çin ile halihazırda sürdürdükleri ilişkiler kadar önemli olduğunu dile getiren Lee, "iki komşu arasındaki gerilimlere müdahale etme niyetinde olmadıklarını" söyledi.

Lee, "Çatışma ve karşı karşıya gelme, Kuzeydoğu Asya'da barış ve istikrar için uygun değil. İki ülkenin bu sorunu diyalog yoluyla dostane şekilde çözeceğini umuyorum." dedi.

Washington-Seul-Tokyo arası üçlü güvenlik koordinasyonuna yönelik bağlılıklarına dikkati çeken Lee, "Temel güvenlik eksenine uygun, güvenlik işbirliğine devam etmemiz gerekli." ifadesini kullandı.

Değişken coğrafi dinamikler

Japonya ve Güney Kore ilişkilerinde "güvene dayalı endişeleri" kabul ettiklerini belirten Lee, "değişken coğrafi dinamikler" ortamında olası işbirliği alanlarında birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

Lee, "Kuzeydoğu Asya'nın karşı karşıya olduğu karmaşık durumda Güney Kore ve Japonya birbirleri için oldukça önemli çünkü ortak yönelimlere sahipler ve birbirlerinin eksikliklerini tamamlamalılar." dedi.

Pyongyang ile "diplomatik" ilişki

Lee, Kuzey Kore'nin geçmişte alıkoyduğu Japonlar sorununa yönelik Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşme isteğini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Pyongyang'ın Washington ve Tokyo ile diyaloğunun bölgesel istikrar için hayati önem taşıdığını dile getiren Lee, "(Bunun) İlişki geliştirme ve gerekirse diplomatik bağ kurmaya doğru ilerlemesi iyi olur." dedi.

Çin ile Japonya arasındaki diplomatik gerilim

Başbakan Takaiçi, 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.